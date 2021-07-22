مهاجرون:7 عمليات إنزال في لامبيدوزا ل140 شخصا في 6 ساعات

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - تمت سبع عمليات إنزال ، أربعة
منها مباشرة في البر الرئيسي ، لما مجموعه 140 مهاجرا من بينهم
تونسيين، قبل منتصف الليل بقليل حتى الفجر في لامبيدوزا . تم نقل
جميع المجموعات إلى مركز الإحتجاز في منطقة إمبرياكولا حيث يوجد
798 شخصا مقابل 250 مكانا متاحا.
قبل منتصف الليل بقليل ، عثرت دورية تابعة للشرطة المالية Guardia
di Finanza على 5 تونسيين في بورتو نوفو ، بينهم امرأة: لقد هبطوا
على زورق مطاطي في كالا كروتشي. بعد نصف ساعة
وتعقب شركة الكارابينيري 61 شخصا من جنوب الصحراء الكبرى في سياتو
بيرسو ، بما في ذلك امرأة.
في الساعة 2.30 صباحا ، نزل زورق الدورية G118 التابع لـ Fiamme
Gialle عند رصيف فافرولو على متنه 14 تونسيا تم تتبعهم لمسافة ميل
ونصف على قارب طوله 6 أمتار.
بعد ساعتين ، وصل 15 تونسيا آخر ، ولا يزالون على متن نفس قارب
الدورية شرطة Guardia di Finanza.
في الساعة 5 صباحا ، منعت الشرطة بدلا من ذلك 18 شخصا في طريق دي
بونينتي ، بما في ذلك امرأة وقاصر.
في هذه الأثناء ، عند رصيف مادونينا ، تحقظ جنود الشرطة المالية 13
تونسيا وصلوا بقارب طوله 6 أمتار.
في الساعة 5.35 صباحا ، هبط زورق دورية يالو فليمز يحمل14 تونسيا
تم تعقبهم للتو على بعد ميل واحد جنوب لامبيدوزا. (أنسامد).