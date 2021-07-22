مهاجرون:7 عمليات إنزال في لامبيدوزا ل140 شخصا في 6 ساعات

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - تمت سبع عمليات إنزال ، أربعة منها مباشرة في البر الرئيسي ، لما مجموعه 140 مهاجرا من بينهم تونسيين، قبل منتصف الليل بقليل حتى الفجر في لامبيدوزا . تم نقل جميع المجموعات إلى مركز الإحتجاز في منطقة إمبرياكولا حيث يوجد 798 شخصا مقابل 250 مكانا متاحا.



قبل منتصف الليل بقليل ، عثرت دورية تابعة للشرطة المالية Guardia di Finanza على 5 تونسيين في بورتو نوفو ، بينهم امرأة: لقد هبطوا على زورق مطاطي في كالا كروتشي. بعد نصف ساعة وتعقب شركة الكارابينيري 61 شخصا من جنوب الصحراء الكبرى في سياتو بيرسو ، بما في ذلك امرأة.



في الساعة 2.30 صباحا ، نزل زورق الدورية G118 التابع لـ Fiamme Gialle عند رصيف فافرولو على متنه 14 تونسيا تم تتبعهم لمسافة ميل ونصف على قارب طوله 6 أمتار.



بعد ساعتين ، وصل 15 تونسيا آخر ، ولا يزالون على متن نفس قارب الدورية شرطة Guardia di Finanza.



في الساعة 5 صباحا ، منعت الشرطة بدلا من ذلك 18 شخصا في طريق دي بونينتي ، بما في ذلك امرأة وقاصر.



في هذه الأثناء ، عند رصيف مادونينا ، تحقظ جنود الشرطة المالية 13 تونسيا وصلوا بقارب طوله 6 أمتار.



في الساعة 5.35 صباحا ، هبط زورق دورية يالو فليمز يحمل14 تونسيا تم تعقبهم للتو على بعد ميل واحد جنوب لامبيدوزا. (أنسامد).



