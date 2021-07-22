جويريني: تفكيك قاعدة المنهاد بالإمارات لم يشوه صورة قواتنا

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو جويريني أن تفكيك قاعدة المنهاد العسكرية اللوجستية في الإمارات، بناءا على طلب من السلطات الإماراتية والتي كانت تضم أصول وموظفين إيطاليين، لم يتسبب في تشويه بأي شكل من الأشكال لصورة القوات المسلحة الإيطالية.



وأوضح الوزير، ردا على سؤال من العضوة في مجلس الشيوخ، إيزابيلا راوتي، وآخرين، حول تداعيات تفكيك هذه القاعدة على صورة القوات المسلحة، بالقول: "لا أعتقد أن هذا الحادث قد شوه بأي شكل من الأشكال صورة القوات المسلحة، وذلك بسبب المصداقية الكبيرة المعترف بها بالإجماع لنسائنا ورجالنا الذين يرتدون الزي العسكري، والمنخرطون في الخدمة في إيطاليا وفي الخارج".



وبين الوزير أنه بمجرد معرفة قرار السلطات الإماراتية، فإن القيادة العملية لقمة القوات المشتركة أمرت بالتنفيذ الفوري لإعادة الانتشار لجميع الأفراد والطائرات والمعدات الموجودة في القاعدة، وإعادة تموضع جزء منها في الكويت. (أنسامد).



