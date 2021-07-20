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مسؤولة إيطالية:حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين لا يزال بعيدا
    (أنسامد) - يوليو 20 - روما - أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سريني أن تحقيق مبدأ حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، لا يزال بعيدا.

    وخلال جلسة استماع بشأن الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، أوضحت سريني: "حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يمر سوى بتحقيق حقوق الطرفين: حق إسرائيل في الوجود في سلام وآمان، وحق الفلسطينين في العيش في دولتهم ذات السيادة".

    وتابعت الدبلوماسية الإيطالية: "للآسف، لا يمكن أن أخفي أن هذا المنظور لا يزال يبدو بعيدا". (أنسامد).

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