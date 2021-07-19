ليبيا:أطﺑﺎء لحقوق اﻹﻧﺳﺎ

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - ذكرت منظمة أطﺑﺎء لحقوق اﻹﻧﺳﺎن (Medu) أنها تسلط الضوء دائما على الفظائع المرتكبة ضد المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا ، وإعادت شهادات 5 مهاجرين تم جمعها في الأشهر الأخيرة في راغوزا ،في صقلية.



شجبت منظمة أطباء حقوق الإنسان القظائع التي ترتكب بحق المهاجرين داخل مراكز الاعتقال في ليبيا سواء كانت تسيطر عليها حكومة طرابلس أو الجماعات الإجرامية ،ببنشر تقرير في 16 تموز (يوليو) عن إفادات جمعها الفريق الطبي والنفسي للمنظمة من خمسة مهاجرين في الأشهر التسعة الماضية في عيادة راغوزا ، في صقلية.



أوضحت في بيان أنهم مهاجرون ضعفاء وناجون من عدة أشهر من الاحتجاز والتعذيب بمركز إحتجاز الحرشة في ليبيا.، مشيرة أنه كان على الجميع دفع فدية من خلال عائلاتهم ليطلق سراحهم.



حكايات الفظائع وذكرت المنظمة لم يكتف الشهود بوصف الفظائع التي حدثت في هذا المركز غير القانوني ، لكنهم أبلغوا أيضا عن التواطؤ بين مجرمي الحرشة والميليشيات الذين يسيطرون على سجن الزويجة النصر الذي يسمى أيضا سجن أسامة الخاضع للسيطرة الرسمية للحكومة الليبية .



(أنسامد).



