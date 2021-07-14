إيطالي يوقع شراكة بين لوس أنجلوس ودبي في كرة القدم

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - وقع رائد الأعمال الإيطالي باولو أوديرنا، وهو من مدينة فلورنسا، ويقيم في لوس أنجلوس، وينشط في مختلف القطاعات في أوروبا وأمريكا وآسيا، اتفاقية تعاون في قطاع كرة القدم مع مجموعة مدينة دبي للسباقات Dubai Racing City Group.



ووفقا للاتفاقية، سيصبح باولو أوديرنا رئيسا ومالكا لـ "ريسنج لوس أنجلوس سيتي أف سي"، وهو نادي وليد يشارك في دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة.



وأكد أوديرنا، لوكالة "أنساميد & جولف" هذه المعلومات، التي سبق ونشرتها صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية.



وتم الاتفاق بوساطة فليتشي ماسا، وهو المحامي الذي تولى مهام جميع التفاصيل القانونية للاتفاقية.



ووفقا لهذا التعاون، فقد وصلت إلى دبي مجموعة "ريسنج سيتي جروب"، التي يملكها موريس بانيلو، الذي يملك أيضا أكاديمية "جنيف الدولية لكرة القدم"، التي تضم 24 ألف لاعب حول العالم، وترأس كذلك 5 أندية في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.



وأوضح أوديرنا، أن المحامي فليتشي ماسا كان بجانب سيلفيو بيرلسكوني وأدريانو جالياني، وساهم في تعاقدات مهمة لسباقات مونتزا، كما روج لرعايات على أعلى مستوى لموناكو وأتليتكو مدريد، مع كبريات ماركات الموضة.



وتابع رائد الأعمال، أن شركة "ريسنج سيتي لوس أنجلوس ستكون مخصصة بالتحديد في تدريب الشباب، بفضل تملك مجموعة أكاديمية جنيف".



والدوري المتحد لكرة القدم هو رابطة محترفة في أمريكا، تضم أندية يتم تقسيمها حسب المجموعات الإقليمية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، وانضم إليها مؤخرا كل من كندا والمكسيك.



ويعد لوس أنجلوس النادي الرابع، بعد سكرامنتو وهوستون ولويزفيل، الذي يعقد شراكة مع مجموعة مدينة دبي للسباقات.



وعلق أوديرنا، قائلا إن "هذه حقيقة جديدة، سيكون لدينا في لوس أنجلوس هذا الفريق الجديد والأكاديمية"، قبل أن يضيف أن"اللاعبين الطموحين سيتمكنون من الاستفادة من المنح، فضلا عن شبكة الشركات المهمة التي تمتلكها مجموعة ريسنج سيتي جروب في 14 دولة".



ومن بين أعضاء مجلس إدارة مجموعة "ريسنج سيتي جروب"، تبرز إحدى الشخصيات الإماراتية المهمة، وهي ناصر التميمي لاعب كرة السلة المحترف السابق، والأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، الذي أكد مؤخرا أن كرة القدم موجودة في الولايات المتحدة، وبالتالي هناك مطالب متزايدة على الكيانات المناسبة لتدريب المواهب المستقبلية.



ومن المقرر اعتماد الاتفاقية رسميا وإعلانها على هامش"Nexxt Expo 2021"، الذي يعد أكبر معرض سوقي صنع في إيطاليا، وسيعقد في الفترة ما بين 27 و30 أكتوبر 2021 في مدينة لوس أنجلوس، ووضع تصميم هذا المعرض باولو أوديرنا ومستشاره القانوني.



في الصورة، من اليمين، موريس بانيلو، باولو أوديرنا وناصر التميمي (أنسامد).



