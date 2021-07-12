إيطاليا تفوز باليورو.. انتصار صعب بركلات الترجيح على انجلترا

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - بعد مباراة صعبة استمرت 120 دقيقة، وحسمتها ركلات الترجيح، استطاع المنتخب الإيطالي، بقيادة روبرتو مانشيني أن يقتنص لقب بطل أوروبا ليورو 2020.



البداية كانت غير موفقة للأتزوري، إذ تلقوا هدف سريع في الدقيقة الثانية من المباراة من لوك شو، شهد بعدها بعض التخبط في خط وسط الفريق الإيطالي.



استمرت المباراة على هذا النحو، حتى أعطى كييزا، دفعة كبيرة للمنتخب الإيطالي بقذيفة مرت بجانب القائم.



ومع بدء الشوط الثاني، قام مانشيني ببعض التغييرات، مثل إخراج باريلا وايموبيلي، وإدخال كريستانتي وبيراردي. وبعد 22 دقيقة من بداية الشوط، تمكن الأتزوري من التعادل، من خلال ركلة روكنية انزلق عليها بونوتشي لتسكن شباك المنتخب الأنجليزي.



واستمرت المبارة على هذا النحو، مع هجمات خطيرة للجانبين حتى انتهى الشوط الثاني ثم الشوطين الإضافيين، دون أن يتم حسم المباراة.



وعقب ذلك، انطلقت ركلات الترجيح، حيث استطاع المنتخب الإيطالي بالفوز 4-3، بفضل تصدي دوناروما لركلتي ترجيح لجناح الانجليز، سانشو، وساكا. (أنسامد).



