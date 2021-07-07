دي مايو: الاستقرار الدائم أولوية في ليبيا

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، لويجي دي مايو أن الاستقرار الدائم في ليبيا لا يزال هو الأولوية بالنسبة لإيطاليا، مشددا على ضرورة أن يكون الشعب الليبي قادرًا على الاختيار عبر انتخابات حرة.



وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ: " لا يزال تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا هو الأولوية"، قبل أن يضيف:" قبل عام، أوضحت هنا التقدم المحرز في الاشتباكات العسكرية، ومنذ ذلك الحين، حققنا تقدمًا مُهمًا".



وتابع الوزير: "اليوم، لم تعد ليبيا دولة يمزقها نزاع مسلح، ولكنها تعمل بحكومة موحدة وشرعية، وملتزمة في مسار انتقال مؤسسي، الذي سيتحقق خلال انتخابات 24 ديسمبر"، منوها إلى زيارة رئيس الحكومة، ماريو دراجي إلى ليبيا في أبريل الماضي.



وأشار دي مايو إلى أنه قام بزيارة ليبيا لمرات عديدة وينوي العودة إلى هناك خلال الأسابيع المقبلة. (أنسامد).



