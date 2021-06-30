آنا ليند: الشراكة مفتاح التنمية في المنطقة الأورومتوسطية

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - الفعالية الأخيرة ضمن الماراثون الافتراضي للحوار الأورومتوسطي خلص النقاش، الذي عقد عصر أمس الثلاثاء، في إطار الماراثون الافتراضي للحوار في المنطقة الأورو- متوسطية، برعاية مؤسسة آنا ليند (ألف)، تحت عنوان "الدور الرئيسي للشراكة في الحوار بين الثقافات"، إلى أن الشراكة القائمة على الحوار بين الثقافات هي الأساس من أجل مستقبل آمن ومستدام في المنطقة الأورو- متوسطية.



ويعد هذا النقاش هو الحوار العام السابع والأخير من سلسلة الحوارات والفعاليات التي انطلقت منذ 19 مايو الماضي ضمن هذا الماراثون.



وشارك في هذا الحوار الافتراضي، الذي أداره عصام بن عيسى من مؤسسة " Connect NordAfrika"، كل من السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وإليونورا إنسالاكو من مؤسسة "ألف"، وسمير العنوتي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وإنغريد دانكير رئيسة "لجنة التنسيق للخدمات التطوعية الدولية"، وهي منظمة فرنسية غير حكومية.



ومن بين المشاركين أيضا في هذا الحوار، برزت المغربية فاطمة الزهراء واتيس، التي شاركت في إدارة الفعالية، وأنيس بوفريخة رئيس الشبكة التونسية لمؤسسة "ألف".



وتم خلال الفاعلية عرض رسالة عبر الفيديو من المدير العام للتعليم والشباب والرياضة والثقافة بالمفوضية الأوروبية تميس كريستوفيدو، شدد خلالها على أهمية انخراط الشباب في الحوار لبناء مستقبل المنطقة.



وخلال كلمتها، أوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن الأحداث الدولية كشفت عن أن هناك "منطقة أمنية مشتركة حول البحر المتوسط"، الأمر الذي يسلط الضوء على ضرورة الحوار وتقريب الآراء، للتغلب على التطرف وتحقيق مستقبل أفضل.



وتابعت أبوغزالة، أن "الدعوة التي نوجهها لجميع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني هي مضاعفة الجهود للترويح للحوار والاحترام، وكذلك تشجيع الشباب لدعم التعددية الثقافية".



من جانبه، قدم سمير العنوتي بعض الأمثلة الملموسة للدور المركزي للشراكات في الحوار بالمنطقة الأورو- متوسطية، بما فيها منتدى الشباب في المنطقة العربية، الذي أصبح سريعا بمثابة فضاء للشباب لمنطقة الجوار في الاتجاهات الثلاثة للبحر المتوسط، بالإضافة إلى التحالف القائم على القضايا بشأن المراهقين والشباب، الذي تدعمه الأمم المتحدة لتنفيذ التدخلات للاستجابة لاحتياجات المراهقين والشباب.



أما أنغريد دانكير، فقد شددت على أهمية الاتفاق على فهم مشترك وأهداف مشتركة، حينما يتم العمل على بناء الشراكات، موضحة أن الشراكات القوية تستغرق وقتا.



وأشارت إلى الدور الذي تبذله منظمتها الفرنسية في تعزيز العمل التطوعي الدولي، بهدف بناء الجسور بين الناس من مختلف الخلفيات.



بينما رأت فاطمة الزهراء، أن توحيد جهود الشباب يسمح لهم بخلق شراكات تعزز الحوار بين الثقافات، مضيفة أن "هذا الحوار يخلق تفاهما مشتركا يقضي على التحديات التي تهدد العديد من المجتمعات، لاسيما العنصرية وكراهية الأجانب والتحريض على الكراهية".



أما أنيس بوفريخة، فقد تركز خطابه على الدور الرئيسي الذي تلعبه التعددية الثقافية لمستقبل المنطقة، مشددا على أهمية هذه المسألة، لأنه "لا يمكننا العيش في عزلة في مجتمعاتنا".



وفي ختام الحوار، أشادت إليونورا إنسالاكو بالماراثون الافتراضي الذي اعتبرته بمثابة "مثال للشراكة في حد ذاته"، مشيرة إلى أن "الشراكة تعني العمل معا، وهكذا يحدث التحول الاجتماعي". (أنسامد).



