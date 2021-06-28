آنا ليند: جلسة نقاشية حول دور الشراكة في الحوار بين الثقافات

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - تعقد مؤسسة "آنا ليند"، غدا الثلاثاء جلسة نقاشية عبر شبكة الإنترنت حول الدور الرئيسي للشراكة في الحوار بين الثقافات بالمنطقة الأورومتوسطية "يوروميد".



ومن المقرر أن تجرى الفاعلية اعتبارا من الساعة 3 إلى 5 مساء، على منصة "زووم"، وستبث مباشرة على فيسبوك، في إطار برنامج الحوار العام السابع للماراثون الافتراضي للحوار في المنطقة الأورومتوسطية، والذي تنظمه آنا ليند.



وسوف تركز الجلسة النقاشية على الدور الحاسم لمسألة الشراكة والتعاون في مختلف المستويات في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية.



وأوضحت مؤسسة آنا ليند، في تقديمها للفاعلية، أن "الأجندة الجديدة للاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط تؤكد أنه لا يمكن تحقيق الازدهار المستدام والصمود إلا عبر شراكة قوية، تقوم على القيم المشتركة، والحوار عبر البحر المتوسط".



وتابعت أنه "في هذا الصدد، سيسعى الاتحاد الأوروبي للتعاون على أساس الحوار مع جميع أصحاب المصالح، بما فيهم الفاعلون في المجتمع المدني، من أجل إعطاء المزيد من الاعتبار لتنوع مصالح واحتياجات جميع دول الجوار الجنوبي".



وأردفت أن " الأجندة تشدد أيضا على أهمية التعاون على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي، وكذلك المبادرات المشتركة بين الدول الشريكة، ومن هذا التوجه تظهر بيانات التحقيق بشأن التوجه بين الثقافات، لمؤسسة (ألف)، أن الأشخاص المشاركين من دول جنوب وشرق المتوسط والأوروبيين يدركون المزايا البشرية والعلمية والبيئية والاقتصادية للتعاون في منطقة اليورومتوسط.



ويبدو أن هناك ثقة أكثر لدى الجانبين في الدعم الذي يمكن أن تحظى به المنظمات غير الحكومية من هذا التعاون.



وتكشف هذه الفاعلية العامة أن "تطبيق أجندة 2030، والميثاق الأوروبي الأخضر، واتفاق باريس يستلزم عمل على جميع الأصعدة من أجل الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن التعاون على مستويات عدة حول المشكلات العالمية والالتزام في الحوار هو أمر أساسي من أجل إعداد السياسات والعمل في مجال التنمية المستدامة"، بحسب آنا ليند. (أنسامد).

