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إيطاليا:نقل 1.490 مهاجرا من مراكز العودة ، ثلثاهم من تونس
مورو بالما:قيود على الهجرة غير الشرعية دون اتفاق للعودة للوطن
    (أنسامد) - يونيو 21 - روما - في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ، تم نقل 1.490 مهاجرا من مراكز العودة ، ثلثاهم من تونس ، وقد تم بالفعل إعادة هؤلاء 796 إلى الوطن .

    جاءت هذه البيانات في التقرير اذي قدمه إلى البرلمان السيد ماورو بالما، الكفيل الوطني لحقوق الأشخاص محتجزون أو محرومون الحرية .

    وقال بالما في تقريره " بلغ معدل الأشخاص الذين تم إعادتهم في عام 2020 50،1٪ ، وكان الوضع مماثلا للسنوات السابقة لأنه كان يتأرجح دائما بين 43٪ كحد أدنى في 2018 و 59٪ كحد أقصى في 2017 ".

    وأكد تقرير بالما أن " الشخص المحروم من الحرية في مركز للمهاجرين له الحق في العودة إلى الوطن: وهذا يجعل تقييد الحرية غير شرعي عندما لا توجد اتفاقيات مع دولة المقصد تجعل هذه الفرضية ممكنة عمليا ، تماما كما جعلها ، في رأيي ، عرضة لخطر عدم الشرعية في الفترات الأخيرة بسبب الاضطراب في بلدان العالم الثالث ".

    (أنسامد).

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