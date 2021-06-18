آنا ليند: ورشة عمل إلكترونية عن الموسيقى والتعبير الجسدي غدا

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - تنظم مؤسسة "مستقبلنا المشترك" من لوكسمبورغ، ومركز "موارد تنمية الشباب في جبل النار" الفلسطيني، غدا السبت النسخة الثانية لورشة عمل "ما وراء الكلمات" عبر شبكة الإنترنت، وذلك في إطار الماراثون الافتراضي للحوار الأورومتوسطي، الذي تروج له مؤسسة "آنا ليند"، ويتضمن عشرات الفاعليات حتى 29 يونيو الجاري.



وتعتبر سلسلة ورش العمل عبر شبكة الإنترنت "ما وراء الكلمات" بمثابة "رحلة من خلال الوعي والموسيقى والتعبير الجسدي وتحسين المسرح والتبادل الثقافي".



وتهدف سلسلة ورش العمل إلى "إعطاء الفرصة لتعزيز المرونة والقوة العقلية، واكتشاف طرق جديدة للتعبير، وتجربة التواصل بين الثقافات عبر الكلمات"، وفقا لعرض تقديمي عن المبادرة.



وبينما يعد حضور الجلسات أمرا مثاليا، يمكن للمشاركين حضور جلسات فردية.



ومن المقرر أن تعقد الورشة الثانية، وهي مخصصة للموسيقى والتعبير الجسدي، اعتبارا من الساعة 15:30 حتى 17:00 مساء غد، بقيادة أفناز حساني (أنسامد).



