غدا.. آنا ليند تنظم ندوة عن الحوار من أجل مجتمعات مستدامة

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - تنظم مؤسسة "آنا ليند"، غدا الثلاثاء ندوة عن "الحوار بين الثقافات من أجل مجتمعات المستدامة"، وذلك في إطار الماراثون الافتراضي للحوار في منطقة يوروميد، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 29 يونيو الجاري.



وسوف تعقد الندوة اعتبارا من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساء، على منصة "زوم"، تحت عنوان "من برشلونة.. إعلان بشأن الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط: الحوار بين الثقافات من أجل مجتمعات مستدامة ".



وقالت "آنا ليند"، في تعليقها على الحدث، إنه "في فبراير 2021، اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى (للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية) بيانا مشتركا، تضمن أجندة طموحة ومبتكرة للبحر الأبيض المتوسط، ;;تهدف إلى إعادة إطلاق الشراكة، وتعزيز الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار في الجنوب".



وأوضحت أن "الأجندة تهدف أيضا إلى توحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ، وتسريع التحولات الخضراء والرقمية، وتجديد الالتزام بالقيم المشتركة، مثل معالجة التهجير القسري والهجرة بشكل مشترك، وتعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ودول الجنوب والبحر الأبيض المتوسط، وتعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط";;.



وأشارت إلى أن "مؤسسة آنا ليند، وهي أول مؤسسة أنشأتها حكومات الشراكة الأورومتوسطية مع تفويض للجمع بين المجتمع المدني والمواطنين من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، ;;لبناء الثقة وتحسين الاحترام والتفاهم المتبادل بين الثقافات، ستستمر في لعب دور حاسم في تعزيز الحوار بين الثقافات، والتقدم نحو مجتمعات أكثر شمولية واستدامة في المنطقة الأورومتوسطية".



ويمكن التسجيل للمشاركة في الحدث عن طريق الرابط التالي: https://us02web.zoom.us/webinar/ (أنسامد).



