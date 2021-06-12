دراسة EU-ESPON:المدن الكبيرة تفتقر إلى التخطيط لخطط التعافي

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - هناك قطعة مفقودة في اللغز المعقد للانتعاش الاقتصادي. إن المدن الكبرى ، محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي ، التي ظلت حتى الآن على الهامش في التخطيط لخطط التعافي الوطني والقدرة على الصمود (PNRR) هي التي ستغير وجه أوروبا. لعبة حاسمة تنوي فيها التجمعات الحضرية ، حيث يتم إنتاج 70٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي ، أن يكون لها رأي. هذا ما ظهر من دراسة أجراها برنامج EU Espon المتخصص في السياسات الإقليمية.



"إنها حالة طوارئ مؤسسية حقيقية" ، تشرح بييرا بيتروزي ، منسقة مشروع METRO التابع لبرنامج Espon ، الذي بحث في ظاهرة المدن الكبرى في أوروبا ، لوكالة ANSA. ووفقًا لبيتروزي ، من الضروري "إرساء البرامج الوطنية للقياس على البعد الحضري" للسماح "بإدارة أكثر كفاءة وفعالية للموارد".



وأوضح الباحثون أن المشكلة ليست جديدة على الإطلاق ، وهي مستمدة بشكل أساسي من عدم وجود تعريف أوروبي موحد للمدينة الكبرى وقنوات واضحة لتوجيه الأموال. وهكذا خلال الوباء ، تضررت المدن الكبرى بشدة من جراء الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية ، لكنها وجدت نفسها تفتقر إلى الأدوات والتمويل المناسبين للتعامل معها. في مرحلة إعداد الخطة الوطنية للقياس ، مع عدم وجود التزامات بإشراك السلطات المحلية ، تحركت الدول دون ترتيب معين.



في الدراسة ، من بين الأمثلة الإيجابية ، تم ذكر إيطاليا حيث شاركت المدن الكبيرة بشكل غير مباشر في عملية التخطيط ، وقدمت مساهمة كبيرة في منطقة العاصمة من حيث المشاريع الرئيسية ، كما كتب الباحثون. على سبيل المثال ، اقترحت تورينو ، التي تشارك مع فلورنسا في مشروع مترو إسبون ، "عددًا كبيرًا نسبيًا من المشاريع حول الانتقال الأخضر ، والإدارة العامة الرقمية ، والتماسك ، والاستدامة ، والشمول ، والتنقل".



ومع ذلك ، لم تسر الأمور على هذا النحو في كل مكان ، والآن ترغب المدن الكبرى في إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في اللحظة الحاسمة لتنفيذ برنامج NRP ، كما طلبت سابقًا أيضًا سلطات العاصمة الأوروبية ، وهي منصة تجمع أكثر من 40 مدينة أوروبية كبرى .



تشرح رئيسة مشاريع الاتحاد الأوروبي في تورين ، كلوديا فاسيرو ، أن التجمعات الحضرية "في أفضل وضع لإعداد استراتيجيات ومشاريع متكاملة لتنفيذ التحول الأخضر والرقمي". التأثير الأفضل والقدرة على الإنفاق ، والمعرفة بالإقليم ، وقبل كل شيء إدراج المزيد من البلديات المحيطية التي كانت ستُستبعد لولا ذلك من الانتقال ، تجعل المدن الكبرى المحرك المحتمل للتغيير". (أنسامد).



