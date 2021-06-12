دراسة EU-ESPON:المدن الكبيرة تفتقر إلى التخطيط لخطط التعافي

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - هناك قطعة مفقودة في اللغز المعقد
للانتعاش الاقتصادي. إن المدن الكبرى ، محرك التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للاتحاد الأوروبي ، التي ظلت حتى الآن على الهامش في
التخطيط لخطط التعافي الوطني والقدرة على الصمود (PNRR) هي التي
ستغير وجه أوروبا. لعبة حاسمة تنوي فيها التجمعات الحضرية ، حيث
يتم إنتاج 70٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي ، أن
يكون لها رأي. هذا ما ظهر من دراسة أجراها برنامج EU Espon المتخصص
في السياسات الإقليمية.
"إنها حالة طوارئ مؤسسية حقيقية" ، تشرح بييرا بيتروزي ، منسقة
مشروع METRO التابع لبرنامج Espon ، الذي بحث في ظاهرة المدن
الكبرى في أوروبا ، لوكالة ANSA. ووفقًا لبيتروزي ، من الضروري
"إرساء البرامج الوطنية للقياس على البعد الحضري" للسماح "بإدارة
أكثر كفاءة وفعالية للموارد".
وأوضح الباحثون أن المشكلة ليست جديدة على الإطلاق ، وهي مستمدة
بشكل أساسي من عدم وجود تعريف أوروبي موحد للمدينة الكبرى وقنوات
واضحة لتوجيه الأموال. وهكذا خلال الوباء ، تضررت المدن الكبرى
بشدة من جراء الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية ، لكنها وجدت
نفسها تفتقر إلى الأدوات والتمويل المناسبين للتعامل معها. في
مرحلة إعداد الخطة الوطنية للقياس ، مع عدم وجود التزامات بإشراك
السلطات المحلية ، تحركت الدول دون ترتيب معين.
في الدراسة ، من بين الأمثلة الإيجابية ، تم ذكر إيطاليا حيث شاركت
المدن الكبيرة بشكل غير مباشر في عملية التخطيط ، وقدمت مساهمة
كبيرة في منطقة العاصمة من حيث المشاريع الرئيسية ، كما كتب
الباحثون. على سبيل المثال ، اقترحت تورينو ، التي تشارك مع
فلورنسا في مشروع مترو إسبون ، "عددًا كبيرًا نسبيًا من المشاريع
حول الانتقال الأخضر ، والإدارة العامة الرقمية ، والتماسك ،
والاستدامة ، والشمول ، والتنقل".
ومع ذلك ، لم تسر الأمور على هذا النحو في كل مكان ، والآن ترغب
المدن الكبرى في إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في اللحظة
الحاسمة لتنفيذ برنامج NRP ، كما طلبت سابقًا أيضًا سلطات العاصمة
الأوروبية ، وهي منصة تجمع أكثر من 40 مدينة أوروبية كبرى .
تشرح رئيسة مشاريع الاتحاد الأوروبي في تورين ، كلوديا فاسيرو ، أن
التجمعات الحضرية "في أفضل وضع لإعداد استراتيجيات ومشاريع متكاملة
لتنفيذ التحول الأخضر والرقمي". التأثير الأفضل والقدرة على
الإنفاق ، والمعرفة بالإقليم ، وقبل كل شيء إدراج المزيد من
البلديات المحيطية التي كانت ستُستبعد لولا ذلك من الانتقال ، تجعل
المدن الكبرى المحرك المحتمل للتغيير". (أنسامد).