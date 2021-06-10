آنا ليند: الفن وسيلة للتواصل الثقافي وإسقاط الحواجز

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - نظمت مؤسسة "آنا ليند"، أمس الأربعاء ندوة عبر تطبيق زوم، تحت عنوان "الفن لكسر الحواجز الثقافية.. الفنون والتعليم وسيلتان للتواصل الثقافي بين المدن".



وتعد تلك الندوة رابع حوار عام علني وافتراضي حول الحوار في منطقة المتوسط، والذي تنظمه "آنا ليندا"، ويضم عشرات الأنشطة عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من 19 مايو الماضي الي 29 يونيو الجاري.



ويعتبر الاستثمار في الفنون، باعتبارها أداة لتحطيم الحواجز الثقافية، من صميم عمل مؤسسة "آنا ليند".



وأكد استطلاع للرأي، أجرته "آنا ليند" حول اتجاهات الثقافات المتعددة لعام 2020، أهمية مبادرات مؤسسات المجتمع المدني، التي تشجع كل أشكال التعبير الفني، وكافة الفعاليات متعددة الثقافة، والتي تعتبر أكثرها فاعلية في إدارة التنوع.



وأشارت المنظمة، إلى أن حوالي 83 بالمائة من الذين شاركوا في الاستطلاع، و88 بالمائة من الذين يعيشون في جنوب و شرق المتوسط، يرون أن المبادرات الثقافية والفنية تعد إجراءات فعالة تساعد على تحسين الحياة معا في بيئات متعددة الثقافة.



وتعمل "آنا ليند"، علي إعداد مجموعة من الحوارات الافتراضية بشكل أسبوعي، وعشرات الأنشطة الخاصة بالمجتمع المدني والمنظمات الشريكة، وذلك على مدى 42 يوما، وحتى 29 يونيو.



ويهدف الماراثون الافتراضي، إلى إلقاء الضوء على أهمية الحوار بين الثقافات، لإقامة مجتمع قوي ومستدام في المنطقة المتوسطية، مع أخذ كافة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 في الاعتبار.



(أنسامد).



