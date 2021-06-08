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إنعقاد أول "منتدى اقتصادي لليبيا" في تونس
مديرة ICE في تونس:افتتاح مكتب ترويج قريبا
    (أنسامد) - يونيو 8 - روما - في طرابلس افتتح أول "منتدى اقتصادي لليبيا" في فندق لاي بتونس العاصمة. هذا الحدث الذي تنظمه جمعية تطوير الأعمال الليبية الإيطالية ، Ilbda ، يجمع على مدار يومين مؤسسات وبلديات وكيانات وشركات ورجال أعمال من إيطاليا وليبيا وتونس بحثا عن تحالفات استراتيجية وتكنولوجية تجارية ومالية.

    وشدد في البداية رئيس جمعية تطوير الأعمال الليبية الإيطالية ، Sandro Fratini ، أن الهدف هو التعاون المتجدد بين إيطاليا وتونس وليبيا ، وهو لا يرتبط فقط بأسباب القرب الجغرافي ، ولكن أيضا لأسباب ثقافية ، كما شاركه الراي أيضا في هذا رئيس لجنة غرفة الشؤون الخارجية ، بييرو فاسينو ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ;;، جينارو ميليوري أعلنت مديرة كالة ICE الإيطالية للتجارة والاستثمار في تونس ، دوناتيلا إياريتشي ، "سيتم افتتاح مكتب ترويج لشركة ICE قريبا في طرابلس في السفارة الإيطالية" ، مضيفة "أننا سنعود بعد ذلك إلى ليبيا بهيئة رئاسة مؤسسية لدعم الشركات الإيطالية ولكن أيضا لصالح التعاون بين الشركات الإيطالية والليبية والتونسية ". (أنسامد).

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