إنعقاد أول "منتدى اقتصادي لليبيا" في تونس

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - في طرابلس افتتح أول "منتدى
اقتصادي لليبيا" في فندق لاي بتونس العاصمة. هذا الحدث الذي تنظمه
جمعية تطوير الأعمال الليبية الإيطالية ، Ilbda ، يجمع على مدار
يومين مؤسسات وبلديات وكيانات وشركات ورجال أعمال من إيطاليا
وليبيا وتونس بحثا عن تحالفات استراتيجية وتكنولوجية تجارية
ومالية.
وشدد في البداية رئيس جمعية تطوير الأعمال الليبية الإيطالية ،
Sandro Fratini ، أن الهدف هو التعاون المتجدد بين إيطاليا وتونس
وليبيا ، وهو لا يرتبط فقط بأسباب القرب الجغرافي ، ولكن أيضا
لأسباب ثقافية ، كما شاركه الراي أيضا في هذا رئيس لجنة غرفة
الشؤون الخارجية ، بييرو فاسينو ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر
الأبيض المتوسط ;;، جينارو ميليوري
أعلنت مديرة كالة ICE الإيطالية للتجارة والاستثمار في تونس ،
دوناتيلا إياريتشي ، "سيتم افتتاح مكتب ترويج لشركة ICE قريبا في
طرابلس في السفارة الإيطالية" ، مضيفة "أننا سنعود بعد ذلك إلى
ليبيا بهيئة رئاسة مؤسسية لدعم الشركات الإيطالية ولكن أيضا لصالح
التعاون بين الشركات الإيطالية والليبية والتونسية ". (أنسامد).