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جلسة تجديد حبس الباحث المصري باتريك جورج زكي اول يونيو
    (أنسامد) - مايو 27 - روما - تم تحديد موعد جلسة تجديد حبس الباحث المصري باتريك جورج زكي و الذي يدرس في جامعة بولونيا الايطالية يوم الثلاثاء القادم الأول من يونيو ٢٠٢١.

    تقول صفحة فري باتريك" مازال باتريك محبوساً بعد سنة وثلاثة أشهر منذ القبض عليه، وإن انتهت الجلسة القادمة بالتجديد، فمن المؤكد أن يقضي باتريك عيد ميلاده الثلاثين في السجن. نذكركم بأن الجلسة الماضية قد عُقدت في الخامس من أبريل وتم تجديد الحبس الاحتياطي ل45 يوم ولم نعلم عن ميعاد الجلسة التالية إلا اليوم".

    باتريك جورج زكي ، طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا بإيطاليا، محتجز في مصر منذ 7 فبراير 2020. يدرس زكي للحصول على درجة الماجستير في برنامج إيراسموس موندوس في دراسات المرأة والجندر من جامعة بولونيا. كما يقوم بإجراء البحوث والدعوة حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من القاهرة مقراً لها.

    (أنسامد).

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