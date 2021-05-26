ريجيني - إيطاليا :بدء محاكمة أربعة ضباط مصريين 14 اكتوبر

(أنسامد) - مايو 26 - روما - بعد أكثر من خمس سنوات على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حدد قاض إيطالي يوم 14 اكتوبر / تشرين الثاني موعدا لبدء محاكمة أربعة ضباط مصريين كبار، والتي يواجه أحدهم فيها اتهاما بالقتل.



ونفت الشرطة والمسؤولون المصريون مرارا أي ضلوع باختفاء ومقتل ريجيني.



أمر قاض إيطالي الثلاثاء (25 مايو/ أيار 2021) بمثول أربعة ضباط كبار بالأجهزة الأمنية المصرية للمحاكمة للاشتباه في دورهم في اختفاء ومقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.



الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية في العاصمة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2016، وعثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.



واتهم ممثلو الادعاء في روما أربعة مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق "أذى جسيم" به بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة "بالتخطيط لارتكاب قتل عمد" وقال القاضي بيرلويجي باليسترييري الذي ترأس جلسة استماع أولية إن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الأربعة وأمر ببد محاكمتهم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.



لم تعلق مصر بعد، ونفت الشرطة والمسؤولون المصريون مرارا أي ضلوع في حادثة اختفاء ريجيني وقتله.



وعمل ممثلو ادعاء من إيطاليا ومصر معا في التحقيق لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماما عن الآخر.



وأدرجت وثاق المحكمة أسماء الضباط الأربعة وهم الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني والعقيد هشام حلمي من الشرطة والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة.



وقال فريق الدفاع عن المتهمين الذي عينته المحكمة امس الثلاثاء إن القضية ينبغي إسقاطها، إذ ليس مؤكدا أن أيا من المشتبه بهم على علم بالإجراءات. ورفض القاضي اعتراضهم قائلا إن الأنباء عن التحقيق ستصلهم إلى أي حال.



وكان والدا ريجيني حاضرين جلسة المحاكمة المغلقة امس الثلاثاء، ورحبا بقرار القاضي. (أنسامد).



