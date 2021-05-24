ICE تطلق Lab Innova For Tunisia 2021 لـ 20 شركة ناشئة محلية

(أنسامد) - مايو 24 - روما - بدأت دورة "لاب إنوفا لتونس" Lab Innova For Tunisia ، وهي دورة تدريبية متخصصة حول توسيع النطاق وجولة دراسية في إيطاليا مكرسة لـ 20 شركة ناشئة تونسية في مجال الزراعة والتكنولوجيا الزراعية والتكنولجيا الطيبة وتكنولجيا المعلومات .



أفتتحت أعمال المرحلة التدريبية الأولى اليوم في فندق شيراتون بحضور سفير إيطاليا في تونس ، لورنزو فنارة ، مدير وكالة ICE بتونس ، دوناتيلا لاريتشي ، المنسق الأكاديمي أليردو فورلاني ، الشركاء التونسيين لشركة سمارت كابيتال ، تونس الذكية والأقطاب التكنولوجية بسوسة وسيدي ثابت والغزالة.



يعتبر Lab Innova ، الممول من خطة "صنع في إيطاليا" غير العادية وتديره وكالة Ice ، الوكالة الإيطالية للترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية ومالك تنسيق التدريب - مثالا ملموسا على مشروع ابتكاري تعاوني بين إيطاليا وتونس لبناء نظام بيئي مشترك في مجال الشركات الناشئة ، وفقا لبيان الوكالة .



تم تنفيذ Lab Innova for Africa ، بالفعل في إثيوبيا وأنغولا وموزمبيق وأوغندا ورواندا وغانا ونيجيريا وتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع التركيز على تكنولوجيا الزراعة ، وتصل إلى شمال إفريقيا ولأول مرة ، مع مراعاة خصوصيات تونس التي لديها نسيج إنتاجي منظم بشكل أفضل ، مع مشروع معاير على الشركات الناشئة وعلى قطاعات أكثر استراتيجية لهذا البلد.



تعمل تونس على تطوير بعض الإجراءات لتحديد بيئة قادرة على مرافقة الشركات الناشئة في مختلف مراحل التطوير: من فكرة العمل إلى التمهيد ، من مرحلة التأسيس إلى المرحلة المبكرة ، وصولا إلى الاستقلال التام عن المستثمرين. يتم إعطاء خصوبة النظام البيئي من خلال وجود ميسرين مثل المسرّعات أو الحاضنات أو المستثمرين للتعامل مع المشكلات التي تواجهها الشركات الناشئة في مرحلة النمو وفي طرحها في الأسواق.



في هذا الاتجاه ، يشكل مشروع Lab Innova لتونس بقيمة 500000 دينار تونسي أول مختبر للشركات الناشئة التي وصلت إلى مستوى TRL4 من التطور التكنولوجي والتي لديها مشروع توسع في الخارج. لقد نجحت الشركات الناشئة المشاركة في الاختيار ، وجميعها معتمدة وتقوم بتطوير مشاريع في قطاعات الزراعة الذكيةـ تكنولوجيا المعلومات ـالتوكنولجيا الطبية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ، وفقا للوكالة.



سيكونون قادرين على استخدام ثلاث وحدات مخصصة للتوسع الدولي والملكية الفكرية وأعمال المشاريع في الخارج ، والتي سيتم الانتهاء منها من خلال جلسة تدريب شخصية. وسيتولى إلقاء المحاضرات خبراء الكلية من وكالة ICE وخبراء تونسيون من أجل إرساء الأسس لإنشاء دائرة فاضلة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.



ستكمل الدورة التدريبية في إيطاليا ، بعد العطلة الصيفية ، وستقتصر على الشركات الناشئة التي يتم تحديدها وفقا لإمكانياتها وقدرتها على تطوير مشاريع مشتركة مع نظرائها الإيطاليين .



(أنسامد).



