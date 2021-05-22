مهاجرون:شرطة الكارابينيري تلقي القبض على ليبي مختبئ في شاحنة

دراجي أمام قمة الصحة العالمية : ضمان حرية حركة اللقاحات
عبر الحدود
دبيبة يستقبل اليوم رئيس وزراء تونس
الجزائر تسجل 278 إصابة بفيروس كورونا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو