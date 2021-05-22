مهاجرون:شرطة الكارابينيري تلقي القبض على ليبي مختبئ في شاحنة

(أنسامد) - مايو 22 - روما - ألقت الشرطة الإيطالية الكارابينيري carabinieri القبض على شخص ليبي صعد سرا على المركب الذي وصل إلى بوتزاللو من مالطا أثناء تفتيش الركاب.



كان الرجل قد اختبأ في شاحنة دون علم سائقها. بعد ذلك مباشرة ، تم تكليف قائد المركب بإعادته إلى جزيرة الفرسان وتسليمه إلى السلطات المالطية. (أنسامد).



