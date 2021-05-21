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سفينة Sea Eye في ميناء Pozzallo وعلى متنها 414 مهاجر
    (أنسامد) - مايو 21 - روما - ///رست السفينة Sea Eye 4 وعلى متنها 414 مهاجرا ، من بينهم 150 قاصرًا وثلاث نساء حوامل ، في ميناء بوزالو. تم إنقاذ المهاجرين خلال الأيام القليلة الماضية في البحر الأبيض المتوسط.

    حصلت سفينة المنظمة غير الحكومية على تصريح للنزول في ميناء آمن يوم الأربعاء ، بعد إجلاء شاب لأسباب صحية حدث مع قاطع تابع لسلطة الموانئ قبالة باليرمو.

    وبعد فحص طبي واختبار كوفيد ، سيتم نقل المهاجرين لفترة الحجر الصحي إلى سفينة أوريليا التي وصلت إلى ميناء بوزالو يوم الخميس.

    وبدلاً من ذلك ، سيتم نقل القصر غير المصحوبين بذويهم إلى مركز استضافة في مقاطعة راغوزا.

    قبل الالتحام ، اضطرت السفينة إلى الإبحار حول صقلية: في البداية أبحرت باتجاه ميناء باليرمو ، ثم اتجهت على طول الساحل الأيوني بعد الحصول على إذن للوصول إلى ميناء آمن من قبل السلطات الإيطالية بعد أن رفضتها السلطات المالطية. (أنسامد).

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