سفينة Sea Eye في ميناء Pozzallo وعلى متنها 414 مهاجر

(أنسامد) - مايو 21 - روما - ///رست السفينة Sea Eye 4 وعلى
متنها 414 مهاجرا ، من بينهم 150 قاصرًا وثلاث نساء حوامل ، في
ميناء بوزالو. تم إنقاذ المهاجرين خلال الأيام القليلة الماضية في
البحر الأبيض المتوسط.
حصلت سفينة المنظمة غير الحكومية على تصريح للنزول في ميناء آمن
يوم الأربعاء ، بعد إجلاء شاب لأسباب صحية حدث مع قاطع تابع لسلطة
الموانئ قبالة باليرمو.
وبعد فحص طبي واختبار كوفيد ، سيتم نقل المهاجرين لفترة الحجر
الصحي إلى سفينة أوريليا التي وصلت إلى ميناء بوزالو يوم الخميس.
وبدلاً من ذلك ، سيتم نقل القصر غير المصحوبين بذويهم إلى مركز
استضافة في مقاطعة راغوزا.
قبل الالتحام ، اضطرت السفينة إلى الإبحار حول صقلية: في البداية
أبحرت باتجاه ميناء باليرمو ، ثم اتجهت على طول الساحل الأيوني بعد
الحصول على إذن للوصول إلى ميناء آمن من قبل السلطات الإيطالية بعد
أن رفضتها السلطات المالطية. (أنسامد).