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دي مايو : دولتان ، حل دائم واحد للسلام
    (أنسامد) - مايو 19 - روما - أكدت إيطاليا على الحاجة إلى "إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط" ، وإعادة "القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى سياق العملية السياسية".

    جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية لويجي دي مايو .

    وأضاف " نحن مقتنعون أن السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم هو حل الدولتين ، الذي يتم التفاوض عليه بين الأطراف ، بما يتماشى مع معايير القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وبهذه الطريقة فقط يمكن للإسرائيليين والفلسطينيون يأملون أن يعيشوا بسلام وأمن جنباً إلى جنب مع القدس عاصمة لكليهما " (أنسامد).

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