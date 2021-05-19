دي مايو : دولتان ، حل دائم واحد للسلام

(أنسامد) - مايو 19 - روما - أكدت إيطاليا على الحاجة إلى
"إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط" ، وإعادة "القضية
الإسرائيلية الفلسطينية إلى سياق العملية السياسية".
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية لويجي دي مايو .
وأضاف " نحن مقتنعون أن السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم هو حل
الدولتين ، الذي يتم التفاوض عليه بين الأطراف ، بما يتماشى مع
معايير القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وبهذه الطريقة فقط يمكن
للإسرائيليين والفلسطينيون يأملون أن يعيشوا بسلام وأمن جنباً إلى
جنب مع القدس عاصمة لكليهما " (أنسامد).