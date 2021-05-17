ميلانو: المئات يتظاهرون تاييدا لفلسطين

(أنسامد) - مايو 17 - روما - تظاهر بضع مئات من الفلسطينيين في ميدان لارجو كايرولي في وسط ميلانو ضد تصعيد العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.



حمل المتظاهرون لافتات تعبر عن غضبهم من التدهور الحالي للاوضاع في الاراضي المحتلة من بينها "′ إسرائيل بعيدًا ،اذهبوا".. "فلسطين أرضي "من بين أكثر الشعارات فاضحة. ′ إسرائيل تهدد الإنسانية ، صناعة إعلامية مزيفة" ، كتب على لافتة جمعية فلسطينيي إيطاليا (أبي)...واخري تقول ′ ′ اوقفوا المجرمين النازيين والصهاينة ".



كانت ايضا في الميدان شاحنة تحمل عائلات فلسطينية من بينهم الكثير من الاطفال الذين يطلقون الهتافات الفلسطينية . (أنسامد).



