Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
تقارير خاصة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

 تقارير خاصة
ميلانو: المئات يتظاهرون تاييدا لفلسطين
    (أنسامد) - مايو 17 - روما - تظاهر بضع مئات من الفلسطينيين في ميدان لارجو كايرولي في وسط ميلانو ضد تصعيد العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.

    حمل المتظاهرون لافتات تعبر عن غضبهم من التدهور الحالي للاوضاع في الاراضي المحتلة من بينها "′ إسرائيل بعيدًا ،اذهبوا".. "فلسطين أرضي "من بين أكثر الشعارات فاضحة. ′ إسرائيل تهدد الإنسانية ، صناعة إعلامية مزيفة" ، كتب على لافتة جمعية فلسطينيي إيطاليا (أبي)...واخري تقول ′ ′ اوقفوا المجرمين النازيين والصهاينة ".

    كانت ايضا في الميدان شاحنة تحمل عائلات فلسطينية من بينهم الكثير من الاطفال الذين يطلقون الهتافات الفلسطينية . (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "

    ألبوم الصور