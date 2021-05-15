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غزة: دي مايو يستمع إلى بوريل
في اجتماع استثنائي للاتحاد الأوروبي
    (أنسامد) - مايو 15 - روما - إستمع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر الهاتف بعد ظهر اليوم.

    وبحث الجانبان خاصة الوضع في الشرق الأوسط والحاجة إلى تنظيم اجتماع استثنائي بين وزراء الخارجية الأوروبيين عن كثب . (أنسامد).

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