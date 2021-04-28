عرض فيلا كريستيان دي سيكا في مدينة كابري للبيع

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - عرضت شركة ليونارد لوكشوري ريال استيت، التي تعمل كوسيط عقاري، ومقرها فلورنسا، الفيلا المملوكة منذ 1996 لكل من كريستيان دي سيكا وزوجته سيلفيا فيردون في مدينة كابري للبيع.



ويتبع العقار، المقر التاريخي المسمى بـ "الرياح الأربع"، وهو أحد المنازل التاريخية التي ساهمت في صنع أسطورة الجزيرة الزرقاء، وقد أنشأه الشاعر والرسام الأمريكي الياهو فيدير على منحدرات جبل سولارو في الفترة ما بين 1900 و1903 قبل أن يباع لفنان أمريكي آخر هو ايرل هنري بروستر .



وانتقلت ملكية الفيلا لاحقا إلى كاتب رواية "عشاق ليدي شاتيرلي"، وهو المؤلف الإنجليزي دي اتش لورانس.. كما تردد عليها فنانون آخرون من بينهم الألماني جوزيف بيوز، الذي أهدى أحد أهم وأشهر أعماله لكابري والفنان الأمريكي سي تويمبلي.



وبنيت فيلا كريستيان دي سيكا وزوجته سيلفيا فيردون، علي الطراز الخاص بمدينة كابري، وكانت في الماضي أتيليه للفنان فيدير، وتتسم بموقعها المتميز الذي منحها إطلالة على كابري، وفي نفس الوقت على خليجي نابولي وساليرن.



وتبلغ المساحة الداخلية للفيلا 250 متر مربع، مقسمة علي طابقين، وتحيط بها حديقة من أشجار الحمضيات والزيتون.



ويوجد بالقرب من الفيلا مبنى ملحق مستقل عنها، يستخدم كنادي صحي، بالإضافة إلى أحد التراسات البانورامية.



واعتبر دميتري كورتي رئيس مجلس إدارة ليونارد لوكشوري ريال استيت، أن عرض فيلا كريستيان دي سيكا وزوجته سيلفيا فيردون للبيع حدث هام جدا واستثنائي لسوق العقارات الفاخرة في إيطاليا .



وأكد أن الفيلات الواقعة على شاطئ البحر تعد أكثر العقارات من حيث الطلب، خاصة في الأماكن المتميزة مثل كابري. (أنسامد).



