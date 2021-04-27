اكسبو 2020 - مايو يرفع الستار عن تمثال توأم ديفيد

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - اقيم احتفال خاطف في جناح ايطاليا في معرض اكسبو 2020 في دبي ، ازيح الستار عن النسخة ثري دي لتمثال مايكل انجلو الذي يقع في قلب الجناح الايطالي .



تم الاحتفال بحضور وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو و المفوض الايطالي باولو جليسنتي ورئيس شركة فينشانتيري لبناة السفن جيامبيرو ماسولو و عمدة فلورنسا داريو نارديلا و مسئولين اماراتيين.



بهذه المناسبة قال مايو ان التمثال سيجذب ملايين الزوار لجناح ايطاليا بالمعرض منهم من يرغب بزيارة ايطاليا وهذا سيساعدنا علي التعافي من اثار الجائحة بهدف دعم النشاط السياحي والقي الضؤ علي العلاقة ليس فقط بين الفن و التاريخ و لكن ايضا بالعلوم و التكنولوجيا في تمثال توأم ديفيد.



قام مايو وماسولو بقص الشريط للسفن الثلاث التي صنعها فينشانتيري و التي ستكون سقف الجناح الايطالي ..السقف عبارة عن اجسام ثلاث سفن ملونة باللون الابيض و الاحمر و الاخضر ..



يقول ماسولو ان هذه السفن ترمز الي الملاحة و من خلالها نريد ان نؤكد ان ايطاليا تتحرك و تتقدم و انها علي مستوي تحدي الزمن.



(أنسامد).



