ليبيا- سيريني : إيطاليا تدفع نحو تعاون قوي

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - اكدت نائبة وزير الخارجية
الايطالية مارينا سيريني ان إيطاليا تعمل علي تعزيز التعاون مع
ليبيا بدءًا من قطاع الصحة ، والقطاع الثقافي والجامعي ، وكذلك
الدفاع.
و اكدت في تصريحات صحفية ان ايطاليا ترغب في "التعاون مع السلطات
الليبية لضمان إدارة فعالة لظاهرة حقوق الإنسان و الهجرة غير
الشرعية".
وقالت نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني ، لطالما رفضت إيطاليا
في ليبيا منطق المواجهة المسلحة ، وتنفق دائمًا على الحوار السياسي
الداخلي الليبي والعملية السلمية، واليوم تثبت الحقائق أننا كنا
على صواب: لم تعد ليبيا دولة منقسمة وفي حالة حرب ، بل أمة ذات
سيادة موحدة. لديها حكومة شرعية ، هي الأولى منذ 2014 ، انخرطت في
طريق المصالحة الوطنية التي ستعيش مع الانتخابات المقرر إجراؤها في
24 ديسمبر ، وهي لحظة نأمل أن تكون حاسمة " للبلاد. (أنسامد).