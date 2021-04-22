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ليبيا- سيريني : إيطاليا تدفع نحو تعاون قوي
    (أنسامد) - أبريل 22 - روما - اكدت نائبة وزير الخارجية الايطالية مارينا سيريني ان إيطاليا تعمل علي تعزيز التعاون مع ليبيا بدءًا من قطاع الصحة ، والقطاع الثقافي والجامعي ، وكذلك الدفاع.

    و اكدت في تصريحات صحفية ان ايطاليا ترغب في "التعاون مع السلطات الليبية لضمان إدارة فعالة لظاهرة حقوق الإنسان و الهجرة غير الشرعية".

    وقالت نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني ، لطالما رفضت إيطاليا في ليبيا منطق المواجهة المسلحة ، وتنفق دائمًا على الحوار السياسي الداخلي الليبي والعملية السلمية، واليوم تثبت الحقائق أننا كنا على صواب: لم تعد ليبيا دولة منقسمة وفي حالة حرب ، بل أمة ذات سيادة موحدة. لديها حكومة شرعية ، هي الأولى منذ 2014 ، انخرطت في طريق المصالحة الوطنية التي ستعيش مع الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر ، وهي لحظة نأمل أن تكون حاسمة " للبلاد. (أنسامد).

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