لا ريبوبليكا: اختفاء عسكري مصري متهم بالتحرش بايطاليا

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - طالبت ايطاليا مصر بتوضيحات دقيقة حول واقعة تحرش احد العسكريين المصريين بفتاة ايطالية من مدينة ليجوريا.



تقول السلطات الايطالية ان العسكري المتهم عضو في وفد وصل ايطاليا نهاية شهر مارس-اذار - الماضي لتسلم فرقاطة قامت ايطاليا ببيعها الي مصر .



توجه يوم الجمعة الماضي رجال الشرطة الايطالية الي الفندق الذي يقيم فيه الوفد المصري لإخطارهم بأمر احتجاز الضابط المتهم حيث تم اكتشاف اختفاء الضابط وعودته إلى مصر ،.



تشير الصحف المحلية الايطالية الي أن هذه القضية قد تم رصدها باهتمام كبير من قبل المخابرات الإيطالية ، وهي قصة مقلقة للغاية ".



تقول الصحف ان ما يحدث حتى الآن مع القاهرة بشأن التحقيق في مقتل جوليو ريجيني. أو ما يحدث للشاب باتريك زكي المحتجز في السجون المصرية منذ اكثر من سنة و تؤكد اننا نحتاج الي الكثير من الايضاحات حول ما حدث وما هي الأخطاء وما هي الاستهانات التي ترتكب ، ومن هم المسؤولون عن هذه الحلقة.



يؤكد نيكولا فراتوياني ، السكرتير الوطني لليسار الإيطالي.انه سيطرح في الساعات القليلة القادمة سؤالاً برلمانياً على الحكومة لشرح ما حدث للوزراء الداخلية لوسيانا لامورجيز و مارتا كارتابيا و لورينزو جيريني لمعرفة ما ينوون القيام به الآن ". (أنسامد).



