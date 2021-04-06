دراجي في ليبيا:انها لحظة فريدة لإعادة بناء الصداقة

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي "إنها لحظة فريدة بالنسبة لليبيا ، هناك حكومة وحدة وطنية شرعها البرلمان ، وهي تمضي قدما في المصالحة الوطنية... اللحظة فريدة لإعادة بناء صداقة قديمة".



في تصريحات مشتركة في طرابلس مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة تابع دراجي أن "المطلب الأساسي للمضي قدماً في التعاون هو استمرار وقف إطلاق النار". "هناك إرادة لإعادة التبادل الاقتصادي والثقافي إلى مستويات ما قبل 5-6 سنوات".



وأضاف دراجي "لقد كان اجتماعا مرضيا بشكل غير عادي. تحدثنا عن التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة.



و اكد ان إيطاليا ستزيد المنح الدراسية للطلاب الليبيين ونشاط المعهد الثقافي الإيطالي". "نريد أن نجعل هذه الشراكة مرشدا للمستقبل مع احترام السيادة الليبية الكاملة".



وقال رئيس الوزراء الليبي الدبيبة "من أهم القضايا التي يجب إعادة تفعيلها اتفاقية الصداقة لعام 2008 ، بدءاً ببناء الطريق السريع".



وأضاف "نتوقع زيادة التعاون في الكهرباء والطاقة". (أنسامد).



