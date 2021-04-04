رسالة الفصح ..البابا فرانسيس يدعو لوقف الحروب

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - اعتبر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ان استمرار الحروب و السباق نحو التسلح امرا مشينا .



وقد طالب البابا في رسالته بمناسبة عيد الفصح بتقاسم لقاحات الجائحة مع الدول الفقيرة و عدم حرمانها من الحق في التطعيم لتلافي انتشار المرض.



وقد وجه البابا كلمته التي القاها في روما للعالم اجمع بمناسبة عيد الفصح الي ضحايا فيروس كورونا والهجرة غير الشرعية والاطقم الطبية في مواجهة الجائحة و ضحايا الحروب في سوريا و اليمن و ليبيا وافريقيا .



وقال البابا..مازالت الجائحة مستمرة..و الازمة الاجتماعية و الاقتصادية تلقي بظلالها خاصة علي الاكثر فقرا ورغم ذلك فمازالت النزاعات المسلحة مستمرة ومازالت ترسانات الاسلحة تقوي.



دعا البابا لوقف الحرب في سوريا الحبيبة حيث يعيش الملايين في اوضاع غير انسانية واليمن حيث الاوضاع مسكوت عنها الا انها من دواعي الخجل وليبيا حيث نري بصيص من الامل للخروج من عقد من الخلافات والتناحر الدموي.



وتناول البابا في كلمته الوضع في بيرمانيا وطالب باقرار الديمقراطية بعد الانقلاب الذي وقع هناك وطالب المجتمع الدولي بمساعدة لبنان علي استقرار الاوضاع .



و اعرب البابا في النهاية عن امله ان يتوصل الاسرائيليون و الفلسطينيون الي حل دائم قائم علي دولتين مستقلتين . (أنسامد).



