دي مايو : سنستمر في بذل كل جهد من أجل ريجيني وزكي

(أنسامد) - مارس 31 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "لن نتمكن أبدا من التراجع عن البحث عن الحقيقة بشأن القتل البربري ل جوليو ريجيني وسنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان إطلاق سراح باتريك زكي" جوليو ريجيني هو الباحث الإيطالي الذي تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي مجهولين في مصر عام 2016 ؛ وباتريك جورج زكي ، هو الطالب المصري بجامعة بولونيا رهن الحبس الإحتياطي بسجن طرة بالقاهرة ، بتهمة نشر دعاية كاذبة على فيسبوك.



في اتصال ل دي مايو لمجلس الشيوخ على الخطوط البرنامجية لفارنيسينا (وزارة الخارجية الإيطالية) أضاف "في نفس الوقت من المهم أن تظل منفتحا مع القاهرة أيضا كقناة للحوار حول القضايا الأساسية لاستقرار البحر الأبيض المتوسط ;;، مثل ليبيا وأمن الطاقة".



(أنسامد).



