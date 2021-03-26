إكسبو دبي: الأسرار الأولى لبعض الأجنحة المشاركة

(أنسامد) - مارس 26 - روما - سيكون جناح إيطاليا في معرض "إكسبو 2020" في دبي "في الهواء الطلق"، مع سقف من القوارب، وفي االجناح السويسري يمكن الاستمتاع بتجربة فريدة لتجد نفسك أخيرًا على قمة جبل، بينما سيركز الجناح الفنلندي على السلامة والصحة والرفاهية.



اجتمع في روما على مائدة مستديرة نظمتها نقابة المهندسين المعماريين في روما كل من المهندس الإيطالي كارلو راتي، والسويسري كريستوف كلينبرغر والفنلندي تيمو كوركيلا، لمناقشة بعض تفاصيل الاجنحة المشاركة في معرض "إكسبو 2020" في دبي، الذي سينطلق اعتبارا من الأول من أكتوبر.



قد يكون هذا المعرض هو أول حدث دولي كبير بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والتوقعات كبيرة بالنسبة لهذا المعرض الذي يأتي بعد خمس سنوات من معرض إكسبو ميلانو.



يقول رئيس نقابة المهندسين المعماريين في روما، فلافيو مونجيوني : لقد تغير العالم في هذه الأثناء، مع وجود مواد جديدة، حلول جديدة وتقنيات بناء جديدة.



ومن خلال الاستفادة من عنوان معرض إكسبو دبي «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، جاء تنظيم المائدة المستديرة برعاية المهندسة المعمارية أريانا كالوكيا، ليكون بمثابة مساهمة في "التفكير وشرح كيف يمكن لعالم المهندسين المعماريين أن يقدم مساهمته لخلق مستقبل مختلف وأكثر استدامة".



يشرح راتي، مصمم الجناح الإيطالي، تفاصيل تصميم الجناح الإيطالي قائلا: سيكون الجناح في الهواء الطلق، مغطى بسقف مكون من ثلاثة قوارب، يتم فصل الفضاء عن الخارج بواجهة من الحبال البحرية.



وأضاف : وفقًا لمبدأ الاقتصاد الدائري، يستخدم المشروع المواد العضوية أو المعاد تدويرها في البناء، وهو نهج" دائري "أعتقد أنه سيكون أساس كل مشروع جديد في حقبة ما بعد كوفيد -19".



ومن جانبه، قال كلينبرغر، مصمم الجناح السويسري : سيمثل إكسبو 2020 حالة طبيعية جديدة، حيث يمكن للناس الالتقاء والتبادل والتواصل الاجتماعي مرة أخرى، مضيفا : العمارة والفضاء الحضري هي مساحة معيشة الناس؛ يمكننا ويجب علينا تصميمها لتكون صحية وآمنة، وكذلك ملائمة للعيش وجميلة وملهمة.



وتابع أن زوار الجناح السويسري سيتمكنون من عيش تجربة فريدة، في رحلة عبر الضباب الطبيعي والحقيقي إلى قمة الجبل المطل على بحر من الضباب.



وأوضح أن التصميم الأصلي كان يتضمن هيكلًا خفيفًا يشبه الخيمة مصنوعًا من الخشب والأقمشة. لكن للاسف، لم تسمح لوائح البناء بذلك، منوها أنه سيتم إعادة تدوير المواد المستخدمة.



ومن جانبه، قال الفنلندي كوركيلا : يمكن أن تستمر فترة ما بعد الجائحة لسنوات. يجب استغلال الهندسة المعمارية للمساعدة في إنقاذ العالم، وجعله مكانًا أفضل. ومن هنا جاءت فكرة الجناح الفنلندي المصمم لنشر وتبادل "الحلول الفنلندية للسلامة والصحة والرفاهية".



(أنسامد).



