دي مايو في طرابلس.. إيطاليا بطلة المشهد في "ليبيا الجديدة"

(أنسامد) - مارس 22 - روما - تعكس الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إلى طرابلس، أن إيطاليا هي متصدرة المشهد في ليبيا الجديدة، إذ أن دي مايو، هو أول وزير أوروبي يجري زيارة إلى ليبيا بعد تولي الحكومة الجديدة.



هذه الزيارة تجعل من إيطاليا أول دولة ترفع علمها في ليبيا تحت قيادة حكومة وحدة وطنية جديدة والتي ينبغي أن تقود البلاد إلى انتخابات في ديسمبر المقبل، وفقا لرغبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتحقق السلام والاستقرار المناسب، بعد 10 أعوام من التظاهرات والضربات الجوية التي نفذها حلف الناتو للإطاحة بالعقيد الراحل، معمر القذافي.



تظهر زيارة دي مايو أيضا أن إيطاليا هي بطلة المشهد الجديد، فرئيس الدبلوماسية الإيطالي هو أول وزير بين نظراءه الأوروبيين الذي يتم استقباله من قبل القيادات الليبية الجديدة، بداية من رئيس المجلس الرئاسية، محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الذي أقام معها غداء عمل.



هذه الزيارة هي نقطة تحول جديدة من أجل عقد اتصالات أولى مع الحكومة الجديدة التي تحظى بتصويت ثقة من البرلمان الليبي الموحد، بالإضافة إلى كونها فرصة لتعزيز العلاقات في مجالي الاقتصاد والطاقة، إذ أن الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسالري، كان حاضرا أيضا في طرابلس. هذا الأخير أكد للدبيبة أن الشركة ملتزمة بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها على الأراضي الليبية. (أنسامد).



