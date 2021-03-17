إيطاليا وتونس، من أجل نظام بيئي مشترك للشركات الناشئة

(أنسامد) - مارس 17 - روما - مع "لاب إنوفا لتونس 2021" Lab Innova For Tunisia 2021 لـ 20 شركة ناشئة محلية تبدأ إجراءات تطوير الابتكار التعاونية بين إيطاليا وتونس في بناء نظام بيئي مشترك في مجال الشركات الناشئة.



بتمويل من الخطة الاستثنائية صنع في إيطاليا ، تتم إدارة المشروع من قبل ICE - وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية - بالتعاون مع السفارة الإيطالية في تونس وبالشراكة مع مقار النظراء Smart Tunisia, Smart Capital, Smart Tunisian Technoparks, Pôle de Competitivité de Sousse و Pôle de Sidi Thabet.



وتشرح مذكرة ICE بتونس ، لمسار تنمية متكامل في الخارج لـ 20 شركة ناشئة تونسية ، منخرط في الابتكار التكنولوجي للمنتجات والخدمات التي يمكن أن تتحقق في شراكات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الروبوتات والتكنولوجيا الزراعية والزراعة الذكية و MedTech و ICT (Blockchain والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي).



في إفريقيا ، تم تنفيذ نموذج Innova Lab بالفعل في إثيوبيا وأنجولا وموزمبيق وأوغندا ولكنه يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام مع التركيز على Agritech. لأول مرة ، بالنظر إلى خصوصيات تونس التي تتمتع بنسيج إنتاجي منظم بشكل أفضل ، سيتم معايرة المشروع في الشركات الناشئة وفي قطاعات أكثر استراتيجية. اتخذت تونس مؤخرا سلسلة من الإجراءات لصالح الشركات الناشئة لإنتاج الابتكار وتعزيز المواهب الشابة.



نتج عن هذه الإجراءات قانون الشركات الناشئة 2018 ، الذي شكل الإطار التنظيمي للشركات التونسية الناشئة ، وبالتالي تطوير أدوات مالية لمواكبة الشركات الناشئة في مختلف مراحل التطوير ، مثل برنامج Fond des Fonds. حتى لو كان النظام البيئي للشركات الناشئة التونسية لا يزال في مهده ، فهناك بالفعل دليل على التميز الذي يجعل تونس واحدة من أكثر البلدان إبداعا في إفريقيا.



20 شركة ناشئة ، من بين تلك المختارة والمعتمدة ، ستكون قادرة على الاستفادة من هذه الدورة التدريبية المتخصصة. "ستتمثل روح المشروع - كما تقول دوناتيلا إياريتشي ، مديرة وكالة ICE في تونس - على وجه التحديد في تهيئة ظروف التنمية وفقًا لنماذج موحدة لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الصناعي بين إيطاليا وتونس ، لا سيما في مجال التكنولوجيا العالية. المحتوى ". (أنسامد).



