ليبيا: السفير الإيطالي في طرابلس يهنئ الشعب بالحكومة الجديدة

(أنسامد) - مارس 16 - روما - هنأ السفير الإيطالي في طرابلس، جيوسيب بوتشينو، الشعب الليبي بعد أداء حكومة الوحدة الوطنية، تحت قيادة عبد الحميد الدبيبة القسم أمام البرلمان في طبرق، مؤكدا أن هذا يوم تاريخي.



وكتب السفير الإيطالي: " مبروك، وأطيب التمنيات للشعب الليبي في هذا اليوم التاريخي"، في إشارة إلى أداء القسم بواسطة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية أمام البرلمان في مدينة طبرق.



وكان السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو، والقنصل الفخري الإيطالي في طبرق، حسين مبروك ضمن الحاضرين خلال حفل أداء القسم للحكومة الجديدة، أمس الأثنين.



وأدى المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي أمس الأثنين القسم، في طرابلس، قبل أن يتوجه لحضور جلسة أداء القسم للحكومة الجديدة في طبرق. ومن المقرر أن تتسلم حكومة الدبيبة مهامها اليوم الثلاثاء، من حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، في طرابلس.



وحضر مراسم اليمين، العديد من السفراء الأجانب والعرب، كما حرها المجلس الرئاي الجديد. (أنسامد).



