(أنسامد) - مارس 15 - روما - قال الفاتيكان يوم الاثنين إن مجمع عقيدة الإيمان Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) كشف إن الكنيسة الكاثوليكية لا تستطيع أن تبارك زواج المثليين.



ردا على السؤال المطروح عليه في هذا الشأن ، قال المجمع إن مباركة مثل هذه الزيجات "لا يمكن اعتبارها مشروعة".



وأضاف أنه لا ينبغي على الكهنة أن يباركوا الأزواج المثليين الذين يطلبون نوعا من الاعتراف الديني بزواجهما.



وأشار مجمع عقيدة الإيمان (CDF) إن البابا فرانسيس "أعطى موافقته" على نشر رده حول هذا الموضوع . (أنسامد).