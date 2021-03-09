المعهد الثقافي الايطالي في الرباط يكرم دانتي من 21 -25 مارس

(أنسامد) - مارس 9 - روما - يبدأ المعهد الايطالي في المغرب برنامجه الثقافي الغني لموسم 2021 وهو عرض سينمائي موسيقي ثري سيتم بثه الكترونيا علي الاقل حتي يونيو القادم .يقام حفل الافتتاح يوم 13 مارس الحالي بكونشترو Petite Messa solennelle لروسيني سيذيعه بيتروزيللي في باري و يبث علي الانترنت.



من ناحية اخري قالت المخرجة كارميلا كاليا نعمل علي التعريف بكل مميزات الثقافة الايطالية و ذلك من خلال تقديم مبادرات و احداث استثنائية و اشارت الي ان العام الحالي هو عام الشاعر دانتي و يعتبر المعهد الثقافي الايطالي بالرباط هو واحد من 12 معهد حول العالم لتقديم العظيم دانتي مؤلف الكوميديا الالهية من 21 حتي 25 مارس الحالي .



كما سيتم تقديم افلام سينمائية قصيرة ( 42 فيلم قدمت في العامين الاخيرين وحصلوا علي جوائزفي مهرجانات ) في الفترة من 16 مارس حتي 14 ابريل . (أنسامد).



