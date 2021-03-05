تدشين بوابة الكترونية لترويج اللغة والثقافة الايطالية

(أنسامد) - مارس 5 - روما - أعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، تدشين بوابة الكترونية جديدة تحمل اسم Italiana تهدف لدعم صناعة الفن والإبداع والترويج للثقافة واللغة الايطالية في الخارج.



ستكون البوابة الالكترونية الجديدة بمثابة نافذة فريدة ومجانية ومتاحة أيضًا باللغة الإنجليزية، حيث توفر مساحة للموسيقى والأدب والشعر والسينما والمسرح والفنون المرئية وفن الويب وأيضًا الهندسة المعمارية والتصميم والتاريخ وعلم الآثار والطعام والنبيذ.



وأوضح دي مايو أن Italiana ستجمع كافة أنشطة الخارجية الايطالية لترويج الثقافة الإيطالية في العالم، مشددًا على أنها "أحد الخطوط الاستراتيجية لسياستنا الخارجية"، لأن اللغة هي الوسيلة التي تمر من خلالها قيمنا للعالم.



وتابع أن حالة الطوارئ الصحية "تمثل تحديًا ولكنها أيضًا فرصة "، لأن " الطلب على الثقافة الإيطالية في العالم ازداد، ومن خلال المنصات الجديدة يمكننا الوصول إلى جمهور عالمي"، منوها أنها بمثابة قوة ثقافية عظيمة، وتهدف "لدعم فننا وصناعتنا ومرافقة شركاتنا في جميع أنحاء العالم، والترويج للمواهب الإيطالية".



منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، دعمت وزارة الخارجية الفنانين والصناعات الثقافية والإبداعية بموارد إضافية من خلال إنتاج والترويج لأكثر من 400 عمل ومحتوى أصلي وإشراك مئات الفنانين والمهنيين.



يصاحب هذا الالتزام سلسلة من المبادرات التي نفذتها السفارات والبعثات الدائمة البالغ عددها 128، و81 قنصلية والمعاهد الثقافية الإيطالية البالغ عددها 82 معهدا، بالتعاون مع المدارس الإيطالية في الخارج والبعثات الأثرية وشبكة الثقافة التابعة لوزارة الخارجية في العالم.



وأكد دي مايو أن ذلك سيكون نتيجة "رؤية طويلة الأمد ستستمر خلال السنوات المقبلة، بفضل الموارد غير العادية التي خصصتها الحكومة لتعزيز الترويج للغة والثقافة الإيطالية في الخارج".



في الأسابيع المقبلة، سيتم تدشين أحداث أخرى وستتوفر محتويات جديدة، بما في ذلك تلك الخاصة بالاحتفال بالذكرى الـ 700 لوفاة الشاعر الايطالي دانتي أليغييري، والذكرى 150 لميلاد غراتسيا ديليدا (الكاتبة الإيطالية الوحيدة التي حصلت على جائزة نوبل).



(أنسامد).



