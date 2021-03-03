مهرجان سان ريمو للموسيقي يطلق نداء للافراج عن باتريك زكي

(أنسامد) - مارس 3 - روما - اطلق مهرجان سان ريمو الاشهر للموسيقي ندائا للافراج عن الباحث المصري بجامعة بولونيا الايطالية باتريك جورج زكي المحبوس في السجون المصرية منذ فبراير 2020 بتهمة نشر اخبار كاذبة علي صفحة منسوبة اليه علي الفيسبوك و محاولة قلب نظام الحكم.



من على خشبة مسرح أريستون أماديوس انطلق نداءً للإفراج عن باتريك زكي ، طالب جامعة بولونيا البالغ من العمر 29 عامًا والمسجون منذ عام في مصر:.



: "كمواطنين ورجال متحضرين ، لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يكون باتريك حراً في أقرب وقت ممكن وأن يكون قادرًا على استئناف الدراسة في بولونيا"..اكد بيان المهرجان و هو من اكبر مهرجانات العالم في الموسيقي.



كانت منظمة العفو الدولية قد نشرت بيان لها قالت فيه انه بالنظر للاتهامات الموجهة لزكي فانه مهدد بالسجن لمدة 25 عاما .



محكمة جنايات القاهرة جددت الاحد 28 فبراير حبس زكي لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيقات (أنسامد).



