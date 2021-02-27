ليبيا:دي مايو يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - استقبل أمس الجمعة وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان يان كوبيش.



وأكد الوزير - في بيان - دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص وأعرب عن تقديره الكبير للنتائج التي تحققت بتعيين سلطة تنفيذية موحدة جديدة ، معربا عن أمله في تعزيز هذا التقدم بدءا بالتصويت على الثقة من مجلس النواب علي حكومة الوحدة الوطنية.



وأشار إن تسوية حكومة موحدة تعمل بكامل طاقتها أمر ضروري للحفاظ على الإستحقاق الانتخابي في نهاية العام ، وإطلاق المصالحة الوطنية والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.



(أنسامد).



