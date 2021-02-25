تونس:منظمات غير حكومية،زيادة تدفق المهاجرين إلى إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - اكدت منظمات غير الحكومية تونسية علي ان تدفق المهاجرين إلى إيطاليا آخذ في الازدياد قال رمضان بن عمر مسئول معلومات من منتدى المنظمات غير الحكومية التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه "من 1 يناير كان هناك زيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الي إيطاليا من تونس ".



قال بن عمر ان 558 مهاجر تونسي وصلوا إلى الساحل الإيطالي منذ بداية 2021 قابل 94 في نفس الفترة من العام الماضي و 31 مهاجر في 2019.



و اضاف ان الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في تونس تسببت في اندلاع موجة جديدة من الهجرة مضيفًا ان هناك ارتباط وثيق بين الاحتجاجات والهجرة غير النظامية.



"لقد زاد معدل الهجرة غير الشرعية في الآونة الأخيرة ،قادها أكثر من 1400 احتجاج منذ يناير.



قال انه قد تم احباط خمسة وستون محاولة لعبور الساحل الإيطالي منذ بداية عام 2021 ، مقابل 47 في نفس الفترة من العام الماضي و 12 في عام 2019 ، وفقًا للمنتدى. (أنسامد).



