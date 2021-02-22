مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو خلال هجوم مسلح

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - لقي سفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، لوكا أتاناسيو ، وفرد الشرطة العسكرية (كارابينييري)، فيتوريو إياكوفاتشي ، مصرعهم في هجوم على قافلتهم لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتوجهة من غوما إلى بوكافو في الدولة الإفريقية يوم الاثنين ، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة أنسا.



وقال دبلوماسي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس في كينشاسا إن أتاناسيو ، 43 عاما ، من ليمبياتي بالقرب من مونزا ، توفي في المستشفى متأثرا بجروح ناجمة عن أعيرة نارية في البطن بعد وصوله إلى المستشفى في حالة حرجة، تاركا خلفه والدته وزوجته وبناته الثلاث.



كان إياكوفاتشي يبلغ من العمر 30 عاما ومن سونينو بالقرب من جنوب روما اللاتيني. كان يعمل في السفارة الإيطالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سبتمبر.



كان إياكوفاتشي متمركزا مع فوج الكارابينيري الثالث عشر في غوريزيا ، وقد خدم في الماضي مع فوج فولغور.



وكشفت مصادر إن سيارة المبعوث كانت ضمن قافلة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، والتي تضم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي.



وأشارت مصادر محلية إن مجموعة كوماندوز إرهابية تعرضت لهجوم بالأسلحة الخفيفة.



وصرح حراس في حديقة فيرونجا الوطنية لوسائل إعلام مختلفة بما في ذلك صحيفة جيروزاليم بوست إن الهجوم كان محاولة سرقة.



وقع الهجوم في حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (09:00 بالتوقيت الإيطالي) بالقرب من بلدة كانياماهورو.



تعمل عدة جماعات مسلحة في منطقة جبال فيرونجا الواقعة بين الكونغو ورواندا وأوغندا ، وتستهدف غالبًا حراس الحديقة التي تشتهر بغوريلا الجبال.



وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية مقتل أتاناسيو وفرد الشرطة بـ "حزن عميق".وأعرب وزير الخارجية لويجي دي مايو عن "حزنه الشديد" بعد أن علم بما حدث أثناء وجوده في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.وعبر عن حزن إيطاليا في اجتماع مجلس وزراء الخارجية قبل عودته من بروكسل إلى روم، مشيرا إن إيطاليا ستبذل قصارى جهدها لتسليط الضوء على الحادث.



وقال إن "إيطاليا تنعى اليوم فقدان اثنين من أبنائها وتحتضن عائلاتهما وأصدقائهما وزملائهما في وزارة الخارجية وفي كارابينيري" ، مضيفا أنه سيبلغ البرلمان في أقرب وقت ممكن.



ومن جهته أشار الرئيس سيرجيو ماتاريلا إن إيطاليا بأكملها كانت "في حالة حداد" لمقتل اثنين من الخدم الشجعان في الدولة ".



وقال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي إن رئيس الوزراء ماريو دراجي أعرب عن حزن الحكومة العميق لوفاة أتاناسيو وإياكوفاتشي المأساوية واحتضنوا أقارب الرجلين وزملائهما في وزارة الخارجية وفي كارابينييري. وأضافت المذكرة أن دراجي يتابع التطورات بأقصى قدر من الاهتمام.



وأدان وزير الدفاع لورنزو جويريني "الهجوم الجبان والهمجي".



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، إيري مامر ، إن نبأ الهجوم "مقلق للغاية ، ونحن نتابع (القضية) عن كثب. وقد نقل الممثل الأعلى (للشؤون الخارجية ، جوزيب بوريل) تعازيه إلى إيطاليا. والأجنبي (الإيطالي) الوزير يتبادل المعلومات مع زملائه في الاتحاد الأوروبي ".



بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو MONUSCO ، وهي اختصار على أساس اسمها الفرنسي ، هي قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) والتي أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مراقبة عملية السلام في حرب الكونغو الثانية .وتعصف المنطقة بالنزاع المسلح منذ سنوات. (أنسامد).



