ريجيني..ايطاليا تحمي مواطنيها في كل انحاء العالم

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - صرح المستشار الإقليمي للحكم الذاتي المحلي والإقليمي المشترك في الخارج ، بييرباولو روبرتي ان حماية مصالح البلاد تمر قبل كل شيء من خلال الدفاع عن مبدأ الكرامة الوطنية.



واكد ان هناك عمل قوي ، مثل الإجراء الذي طلبه هذا المجلس الإقليمي ، يفيد في جعله واضحا أن إيطاليا تحمي مواطنيها في أي مكان في العالم وبأي ثمن ".



قال روبرتي الذي تحدث هذا الصباح في الغرفة نيابة عن المجلس الإقليمي بشأن الاقتراح المتعلق بقضية ريجيني و الذي يقتضي أن تنظر السلطة التنفيذية الوطنية في إجراء صارم من قبل التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في جمهورية مصر العربية كشكل من أشكال الضغط حتى يمكن أخيرًا توضيح ظروف مقتل جوليو ريجيني من خلال محاكمة عادلة..



محاكمة الجناة الذين تم تحديدهم من خلال التحقيقات التي أجراها المحققون الإيطاليون. (أنسامد).



