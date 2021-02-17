الليبيون يحتفلون بالذكري العاشرة لثورة 17 فبراير

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - يحيي الليبيون الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير اليوم الأربعاء, وسط استعدادات للاحتفال بها في معظم مدن ومناطق البلاد.



قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج بزيارة لميدان الشهداء، حيث أعطى الإذن بإيقاد شعلة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير المجيدة، إيذانا ببدء الاحتفالات لإحياء هذه الذكرى، كما رفع السيد الستار عن النصب التذكاري " نصب الشهيد " الذي أقيم تكريما للشهداء وتخليدا للذكرى .



و تقف ليبيا الان علي اعتاب مرحلة جديدة بعد انتخاب رئيس مجلس رئاسي جديد محمد المنفي و رئيس وزراء جديد عبد الحميد محمد دبيبة الذي يجري مشاوراته الان لتشكيل حكومة جديدة يتم عرضها علي مجلس النواب الليبي في غضون الايام القليلة القادمة و قبا 19 مارس ستحظي ليبيا بسلطة تنفيذية جديدة تعمل علي التحضير للانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر 2021 .



من جهتها اكدت الأمم المتحدة الكامل على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا .



(أنسامد).



