والي:السراج بخير و سيحضر احتفالات 17 فبراير

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - اعلن احمد والي عضو مجلس مدينة طرابلس ان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج بخير و سيحضر احتفالات الذكري العاشرة للثورة الليبية يوم 17 فبراير الحالي.



في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الليبية نفي والي أن يكون فايز السراج قد خضع لعملية جراحية خطيرة في روما.



وشدد على أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتهية ولايته متوقع وصوله بالفعل غدا الي ليبيا للمشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة للثورة الليبية .



كانت الانباء قد تواترت صبح امس الاثنين بان فائز السراج قد غادر ليبيا بشكل مفاجئ بعد ان اصدر مرسوما حمل فيه نائب رئيس المجلس الئاسي احمد معيتيق مسئوليات الرئيس حتي عودته دون ذكر مدة غيابه او وجهته..الا انه اعلن فيما بعد نه موجود في ايطاليا حيث خضع لعملية جراحية خطيرة.



والي ممثل للعديد من الشركات الإيطالية في ليبيا. (أنسامد).



