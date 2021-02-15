الاتحاد الايطالي للطباخين بين فائزين مهرجان الفيلم التسجيلي

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - حصل الاتحاد الايطالي للطباخين علي جائزة في اول مهرجان للافلام التسجيلية في العالم تحت عنوان " ايطاليين حول العالم" .



يحكي الفيلم الفائز في 120 ثانية فقط قصص تتعلق بالطريقة التي تعامل بها الايطالييون مع فترات الحجر الصحي داخل ايطاليا و في الخارج .



قال رئيس الاتحاد وكو بوزولو انه من دواعي الفخر ان نكون من بين الفائزين في هذا الحدث الهام و تعد الجائزة تعبيرا عن العرفان و التقدير للجهود التي قام بها الطباخين وللقيم التي اعلوها في هذا الوقت مثل صنع في ايطاليا و مساندة الضعفاء في المجتمع الايطالي.



و اشار الي ان الاتحاد حصل علي وسام الاستحقاق من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.



وتقول باتريزيا انجيليني صحفية في الراي و مراسلة الفقرة الصباحية و صاحبة فكرة المهرجان الذي اقيم تحت ضغوط صحية كبيرة ان الافلام ستكون متاحة للمشاهدة علي موقع قناة راي سينما من اليوم.



و قد اقيمت احتفالات اعلان الجوائز اونلاين مراعاة للظروف الصحية بسبب فيروس كورونا . (أنسامد).



