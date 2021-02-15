الاتحاد الايطالي للطباخين بين فائزين مهرجان الفيلم التسجيلي

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - حصل الاتحاد الايطالي للطباخين
علي جائزة في اول مهرجان للافلام التسجيلية في العالم تحت عنوان "
ايطاليين حول العالم" .
يحكي الفيلم الفائز في 120 ثانية فقط قصص تتعلق بالطريقة التي
تعامل بها الايطالييون مع فترات الحجر الصحي داخل ايطاليا و في
الخارج .
قال رئيس الاتحاد وكو بوزولو انه من دواعي الفخر ان نكون من بين
الفائزين في هذا الحدث الهام و تعد الجائزة تعبيرا عن العرفان و
التقدير للجهود التي قام بها الطباخين وللقيم التي اعلوها في هذا
الوقت مثل صنع في ايطاليا و مساندة الضعفاء في المجتمع الايطالي.
و اشار الي ان الاتحاد حصل علي وسام الاستحقاق من الرئيس الايطالي
سيرجيو ماتاريلا.
وتقول باتريزيا انجيليني صحفية في الراي و مراسلة الفقرة الصباحية
و صاحبة فكرة المهرجان الذي اقيم تحت ضغوط صحية كبيرة ان الافلام
ستكون متاحة للمشاهدة علي موقع قناة راي سينما من اليوم.
و قد اقيمت احتفالات اعلان الجوائز اونلاين مراعاة للظروف الصحية
بسبب فيروس كورونا . (أنسامد).