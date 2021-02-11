هجرة-الاتحاد الأوروبي:أجندة جديدة للمتوسط بقيمة 7 مليار يورو

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - اقترح الاتحاد الأوروبي أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط بخطة تمويل بقيمة سبعة مليارات يورو لتحفيز اقتصاد البلدان المتوسطية الشريكة في التعافي من أزمة كوفيد ، فضلاً عن مواجهة عدم الاستقرار السياسي وإبطاء أسباب الضغط على الهجرة غير النظامية ، بهدف التحول الأخضر وكذلك الشباب والنساء.



سيتم تمويل الاستثمارات في 10 دول من برنامج الشراكة مع دول جنوب المتوسط وهي (الجزائر ومصر وإسرائيل وفلسطين والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وسوريا وتونس) من خلال أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي ، والتي سوف تقوم بتخصيص ما يصل إلى سبعة مليارات يورو لفترة ميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-2027.



يمكن توفير ما يصل إلى 30 مليار يورو في الاستثمارات الخاصة والعامة في المنطقة في العقد المقبل.



قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: "تريد أوروبا المساهمة بشكل مباشر في رؤية طويلة الأمد للازدهار والاستقرار في المنطقة ، لا سيما في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من أزمة كوفيد -19".



وقال إن الاستثمارات الجديدة في برنامج بروكسل تهدف إلى استعادة الأمن في المنطقة - "التحدي الأكبر الذي ظهر منذ الربيع العربي" - ومحاربة "الهجرة غير النظامية". (أنسامد).



