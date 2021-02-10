الناتو يمول دراسة إيطالية حول روبوتات ضد الألغام الأرضية

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - يعكف فريق من قسم هندسة المعلومات بجامعة فلورنسا بالتنسيق مع لورانزو كابنري للعمل على ابتكار روبوتات متطورة ضد الألغام التي تستهدف الافراد.



ويعمل الفريق على البحث عن أساليب وتقنيات مفيدة لجعل إزالة الألغام لأغراض انسانية أكثر كفاءة وآمانا.



وبعد مشروع أولي، أعلن الناتو تمويل بحثا جديدا مع جامعة فلورنسا كشريك أساسي، وكلية فرانكلية ومارشال الأمريكية، ومعهد أوسيكوف الأوكراني، وجامعة العلوم والتكنولوجية الأردنية.



وكانت أبحاث لفريق جامعة فلورنسا، المحول الأول لمشروع الناتو بين 2015 و2018، وذلك كجزء من برنامج "العلم من أجل السلام والأمن"، إذ توقل الفريق إلى نموذجا أوليا مبتكرا للروبوت تحت اسم UGO-1st، والذي يعتمد على ارتباط رادارين مختلفين، أحدهما يضم نبضات سريعة الحركة، ويقوم بإجراء مسح للأرض ويوقف الروبوت بمجرد اكتشافه لأي شيء.



أما الرادار الثاني، فهو من النوع الهولوجرافي، والذي يختص بإنشاء صورا لإظهار نوع الشي الذي تسبب في توقف الروبوت.



وأعلن الناتو توفير تمويل للمشروع الجديد بمبلغ 400 ألف يورو، بين عام 2020 إلى عام 2023، من أجل توحيد البحوث وتطويرها.



وبحسب لورانزو كابنري، فإن الفكرة هي تقسيم وظائف النموذج الأولى للروبوت المصنوع إلى عدة روبوتات منسقة تعمل ضمن منظومة واحدة، ففي البداية، فالروبوت المزود برادار النبض، يقوم بمسح المنطقة المستهدفة، وتحديد بشكل ألكتروني المواقع المشتبهة، أما الروبوت الثاني، والمزود بجهاز كشف عن المعادن، والثالث مزود برادرا ثلاثي الأبعاد، لاكتشاف عبوات ناسفة ذات محتوى معدني أو غير معدني ويعيد بناء صورة لشكل الأشياء وأبعادها وموادها".



والمستهدف هو أن الروبوتات الثلاثة، توفر معها معلومات جغرافية محددة عالية الدقة تتدفق إلى قاعدة بيانات، ذات فائدة كبيرة لأولئك الذين سيتعين عليهم العمل في هذا المجال باستخدام الذكاء الاصطناعي. (أنسامد).



