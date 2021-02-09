ايطاليا-حكومة جديدة:ماريو دراجي ..المهمة الصعبة

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - تراهن الصحف الرئيسية الايطالية على البرنامج الاصلاحي الذي يقدمه ماريو دراجي المكلف بتشكيل الحكومة الايطالية الجديدة و قدرته علي إعادة تعافي الاقتصاد الايطالي الذي تضرر كثيرا من اثار وباء كورونا وفترات الاغلاق الطويلة.



تتعلق التحديات التي تواجه دراجي بالإصلاحات التي طلبتها أوروبا من سلطات الضرائب ، وحتى استئناف العام الدراسي الممتد لتعويض الوقت الضائع.



على الجبهة السياسية ، تربط حركة 5 نجوم موقفها بتصويت الأعضاء على منصة روسو ، في حين يستعد ماتيو سالفيني رئيس رابطة الشمال للتحول المؤيد لأوروبا. من جهته يطلق مانفريد ويبر ، زعيم حزب الشعب الإنجليزي في الاتحاد الأوروبي في مقابلته مع صحيفة لا ريبوبليكا التحذيرات لايطاليا بتوخي الحذر لان الوضع لا يحتمل اي فشل : "لم يعد بإمكان روما أن تخطئ".



كان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد فوض مؤخرا محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي بتشكيل حكومة جديدة.



وسيتعين على دراغي الآن إجراء محادثات مع الأحزاب السياسية لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.



ودراغي رجل معروف بتكتمه وجديته وتصميمه، وهو مجاز في الاقتصاد وحائز على درجة دكتوراة في الاختصاص نفسه من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (إم آي تي)، الجامعة الأمريكية المرموقة.



وتوجهت الأنظار إلى دراغي بعد الشكوك التي أثارتها الأزمة السياسية حول قدرة إيطاليا على إدارة أزمة الجائحة وتنفيذ خطة نهوض اقتصادي بقيمة 222,9 مليار يورو يتعين على روما تقديمها إلى بروكسل بحلول 30 أبريل. (أنسامد).

