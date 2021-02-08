باتريك زكي..عام في السجون المصرية

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - اكمل الدارس المصري في ايطاليا باتريك جورج زكي عامه في السجون المصرية بتهمة الترويج لاخبار كاذبة علي صفحة منسوبة له علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كانت محكمة جنايات القاهرة قد جددت حبسه لمدة 45 يوم اعتبارا من الاول من فبراير ..القي القبض عليه في مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 حيث وصل لقضاء اجازته في مصر مع اسرته.



في اطار الدعوات التي اطلقت للمطالبة بالافراج الفوري عنه اطلق الممثل الإيطالي بيبينو مازوتا فيديو حول زكي .



يؤكد مازوتا في الفيديو الذي اطلقه بهذه المناسبة إن حقوقنا هي أهم شيء بعد حياتنا ، وبدون الحقوق الأساسية لن تكون هناك حضارة ولا تقدم ولا عدالة وبالتالي لا مستقبل.



و من جانبهم جدد أعضاء البرلمان الأوروبي مطالبتهم بإطلاق سراح باتريك وتعهدوا بمواصلة النضال من أجله كما قام أصدقاؤه في إيطاليا باطلاق فيديو حميمي يصف باتريك بأكثر من ألف كلمة للمطالبة باطلاق سراحه.

علي مدار الشهر الماضي ،قام أشخاص مبدعون بأبتكار أكثر من 900 ملصق وعمل فني في ما يقرب من 50 دولة وذلك لدعم باتريك من خلال المسابقة الاجتماعية الدولية (ملصقات من أجل الغد) التي تدعو إلى إطلاق سراحه .. وسيقام حدثًا للإعلان عن أفضل 10 ملصقات سيتم نشرها عبر أماكن عامة وخاصة مختلفة في جميع أنحاء إيطاليا.



(أنسامد).

