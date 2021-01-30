وقف تصدير القنابل:مصنع"آر دبليو إم-إيطاليا" يستأنف ضد القرار

(أنسامد) - يناير 30 - روما - أعلن مصنع " آر دبليو إم-إيطاليا
" للقنابل Rwm Italia Spa Bombs ، الذي يقع مقره الرئيسي في جيدي
(بريشيا) ومصنع في دوموسنوفاس (جنوب سردينيا) - الذي تسيطر عليه
المجموعة الألمانية راينميتال Rheinmetall - عن استئناف ضد قرار
الحكومة إلغاء تراخيص التصدير إلى المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي ، فابيو سغارزي " إنه إجراء بضرب في الواقع
فقط شركة " آر دبليو إم-إيطاليا " بقوة " ، وذلك بعد الإخطار الذي
تلقته وحدة ترخيص صادرات الأسلحة بوزارة الخارجية UAMA بإلغاء
تصاريح تصدير القنابل الجوية الصادرة بين عامي 2016 و 2018.