وقف تصدير القنابل:مصنع"آر دبليو إم-إيطاليا" يستأنف ضد القرار

(أنسامد) - يناير 30 - روما - أعلن مصنع " آر دبليو إم-إيطاليا " للقنابل Rwm Italia Spa Bombs ، الذي يقع مقره الرئيسي في جيدي (بريشيا) ومصنع في دوموسنوفاس (جنوب سردينيا) - الذي تسيطر عليه المجموعة الألمانية راينميتال Rheinmetall - عن استئناف ضد قرار الحكومة إلغاء تراخيص التصدير إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



وقال الرئيس التنفيذي ، فابيو سغارزي " إنه إجراء بضرب في الواقع فقط شركة " آر دبليو إم-إيطاليا " بقوة " ، وذلك بعد الإخطار الذي تلقته وحدة ترخيص صادرات الأسلحة بوزارة الخارجية UAMA بإلغاء تصاريح تصدير القنابل الجوية الصادرة بين عامي 2016 و 2018.



(أنسامد).



