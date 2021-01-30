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وقف تصدير القنابل:مصنع"آر دبليو إم-إيطاليا" يستأنف ضد القرار
    (أنسامد) - يناير 30 - روما - أعلن مصنع " آر دبليو إم-إيطاليا " للقنابل Rwm Italia Spa Bombs ، الذي يقع مقره الرئيسي في جيدي (بريشيا) ومصنع في دوموسنوفاس (جنوب سردينيا) - الذي تسيطر عليه المجموعة الألمانية راينميتال Rheinmetall - عن استئناف ضد قرار الحكومة إلغاء تراخيص التصدير إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

    وقال الرئيس التنفيذي ، فابيو سغارزي " إنه إجراء بضرب في الواقع فقط شركة " آر دبليو إم-إيطاليا " بقوة " ، وذلك بعد الإخطار الذي تلقته وحدة ترخيص صادرات الأسلحة بوزارة الخارجية UAMA بإلغاء تصاريح تصدير القنابل الجوية الصادرة بين عامي 2016 و 2018.

    (أنسامد).

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